رئيس الاركان الايرانية: احتجاز ناقلة النفط الايرانية لن يمر دون رد

وخلال مراسم اقيمت اليوم الثلاثاء لتكريم النائب السابق لرئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء عطاء الله صالحي وتقديم النائب الجديد العميد محمد رضا آشتياني، اشار اللواء باقري الى نكث العهد من قبل اميركا واوروبا في قضية الاتفاق النووي وقال، انه ورغم نكث العهد من جانب اوروبا ازاء الاتفاق النووي الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية صبرت عاما وسمحت بان تطمئن جميع الشعوب وحكومات العالم الى اننا ملتزمون بتعهداتنا.

واضاف، ان ايران الاسلامية اثبتت بانها ليست داعية حرب ولا تعتزم نكث العهد والاعتداء على الاخرين وان العدو هو الذي ينكث العهد، الا انها ومنذ شهرين وفي مرحلة جديدة قد اعتزمت اتخاذ استراتيجية جديدة بعنوان "المقاومة النشطة" مترافقة مع تدابير قائد الثورة الاسلامية.

واكد اللواء باقري باننا لا نهاب الحرب ولا نرحب بها، معتبرا المفاوضات في هذه المرحلة بمثابة الاستسلام لذا فاننا نقول لها "لا" حاسمة.

واعتبر رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الحظر والضغوط الاقتصادية عنصرا محركا لبذل اقصى الجهود للوصول الى الاكتفاء الذاتي واضاف، انه بالامكان اليوم رفع مستوى اقتدار البلاد وقدراتها الرادعة الى الذروة.

وتابع اللواء باقري، ان اي شعب حقق الاكتفاء الذاتي على مدى التاريخ انما حقق ذلك في مواجهة المشاكل والصعاب، لذا فاننا نحقق النجاح حينما نستغني عما بيد الاجانب ونقف على اقدامنا.

واضاف، ان العدو يسعى اليوم لترهيب الشعب والمسؤولين ازاء قدراته العسكرية عبر عمليات الحرب النفسية والاعلامية وفي مثل هذه الظروف فان مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق قواتنا المسلحة لصون وارتقاء قدرات الردع وتوفير امن البلاد.

واشار الى تاكيد قائد الثورة الاسلامية على الرد الحاسم على التهديدات واضاف، ان القوات المسلحة في البلاد رهن اشارة القائد ويدها على الزناد للرد في الوقت المناسب على اي اجراء عدائي.

واكد وصول البلاد الى مستوى جيد من الردع الدفاعي، ولفت الى اسقاط طائرة التجسس الاميركية المسيرة غلوبال هاوك على الفور بعد دخولها اجواء البلاد، واضاف، ان النقطة المهمة جدا هي ان اسقاط الطائرة المسيرة المعتدية جرى بمباغتة كاملة بسلاح مصنع من قبل الخبراء الايرانيين الشباب في مواجهة اكبر قوة عسكرية في العالم وهو الامر الذي سيؤدي الى تغيير حسابات كل الاعداء.

واشار الى ان اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة المتطورة قد اذهل الجميع خاصة الاميركيين واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحظى بالاقتدار اللازم في الاصعدة الصاروخية والبحرية والدفاع الجوي وهو الامر الذي جعل احدى نقاط القوة للعدو اي قوته الجوية والصاروخية تواجه تحديا قويا.

واعتبر اللواء باقري احتجاز ناقلة النفط الايرانية من قبل القوة البحرية البريطانية باتهامات فارغة في المياه الدولية اجراء انتقاميا جاء في الرد على الخطوة المباشرة والشفافة والشجاعة للقوات المسلحة الايرانية ضد الطائرة الاميركية المسيرة المعتدية غلوبال هاوك واضاف، ان هذا الاجراء سوف لن يمر دون رد وسيكون الرد في الوقت والمكان المناسب حينما يقتضي الامر.

هذا وقد وصل اللواء باقري الى مدينة مشهد المقدسة لتفقد القوات المتواجدة عن المنافذ الحدودية شمال شرق ايران.

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