المتحدث باسم الحكومة: التزامنا بالاتفاق النووي سيكون ملازما لالتزام اوروبا به

واضاف ربيعي اليوم الثلاثاء على هامش مراسم اليوم العالمي للتعاون ان جميع ما تقوم به ايران هو لحفظ الاتفاق النووي طالما يكون الجانب الاخر ملتزما بتعهداته .

وبين المتحدث باسم الحكومة ان هدف الادارة الامريكي الرئيسي ممارسة اقصى الضغوط ضد الشعب الايراني كي يستسلم وينصاع لها مؤكدا ان الشعب سيظل صامدا وسيتخطى هذه المرحلة بكل قوة واقتدار .

وصرح ان الشعب يعي جيدا اننا حين دخلنا الاتفاق النووي كان لمصالح البلاد واليوم عندما نرفع نسبة تخصيب اليورانيوم فهو كذلك لمصلحة البلاد .

انتهى**م م**2041**