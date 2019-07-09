باكستان تتطلع الى التعاون مع ايران في مجال الرياضيات والفن

واضاف حسين اليوم الثلاثاء خلال لقاءه محافظ اصفهان ان هناك فرص وافرة للتعاون بين البلدين في شتى القطاعات العلمية والتقنية وانها ستلعب دورا هاما في تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية .

واشار الى نشاطات دار اصفهان للرياضيات معربا عن امله في تنمية التعاون بين البلدين اكثر فاكثر من خلال انشاء وتعزيز مثل هذه المراكز العلمية والابحاث في ايران.

واعتبر الوزير الباكستاني احدى خطط بلاده توفير فرص العمل مؤكدا ان صناعة السجاد تعتبر احدى اهم مجالات التعاون مع ايران.

واشار الى دور العلم والتكنولوجيا المهم في تنمية العلاقات بين الدول ومؤسسة إيكوسف العلمية (ECOSF) وقال ان كل من ايران وباكستان وتركيا لها مكانة خاصة في تعزيزها.

واعتبر المياه احدى المجالات التي تم التركيز عليها في التعاون بين دول المنطقة وقال ان المشاكل الاقليمية تؤثر على جميع بلدان المنطقة.

من جانبه قال محافظ اصفهان "عباس رضايي" ان هناك وجهات نظر مشتركة بين ايران وباكستان ومشتركات البلدين لا تقتصر في اللغة بل في دين الاسلام والاخوة .

واشار رضايي الى عقد اجتماع مؤسسة إيكوسف العلمية في اصفهان داعيا الى انشاء الامانة العامة للمؤسسة في مدينة اصفهان نظرا للطاقات الموجودة فيها والمعالم السياحية الكثيرة.

ورحب رضايي باستعداد الوزير الباكستاني للتعاون العلمي مع الجامعات الايرانية في مجال الرياضيات والفن والادب وقال هناك فرص التعاون الثنائي يجب تعزيزها خاصة في المجال الطبي .

واعتبر التوقيع على عقد التوامة بين مدينتي اصفهان ولاهور الباكستانية خطوة في مجال تمتين علاقات البلدين.

ووصل وزير العلوم والتقنية الباكستاني امس الاثنين الى اصفهان للمشاركة في الاجتماع الرابع لمؤسسة إيكوسف العلمية والاجتماع الخامس للجنة التنفيذية المشتركة بين البلدين.

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