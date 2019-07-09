وزير العلوم: العلوم والتقنيات غير قابلة للحظر

واضاف غلامي في الملتقى الرابع لامناء المؤسسة العلمية التابعة لدول منظمة اكو الاقتصادية الاقليمية والملتقى الخامس للجنة التنفيذية التابعة لهذه المؤسسة المنعقد في مدينة اصفهان وسط ايران، ان دول المنطقة ومن بينها ايران تعاني الى حد ما من مشاكل اقتصادية موضحا ان ايران ستجتاز الظروف الصعبة الحالية بنجاح.

واشار وزير العلوم الى أن ايران وباقي دول منظمة اكو بحاجة الى تخطيط دقيق على أساس الظروف السائدة والقدرات الموجودة ، ومعرفة كافية بالتحديات والصعوبات التي تواجهها ، مضيفا ان التعاون العلمي والتقني في منظمة دول اكو يجب ان يأخذ بنظر الاعتبار المصالح والعوائد الاقتصادية.

وحول مايواجه التبادلات المالية من مشاكل اجرائية وتنفيذية قال الوزير غلامي ان من الضروري ايجاد البدائل لدى الدول الاعضاء في اكو مثل البورصة والمشاريع المشتركة.

ودعا غلامي الى الاستفادة من تجارب سائر المنظمات الاقليمية ونقلها الى منظمة اكو ودولها ، واقترح في هذا المجال ان تدخل مؤسسة اكو العلمية في مجالات جديدة كاجراء المشاريع المشتركة وتبادل العلوم والتقنيات وتبادل الخبراء والطلبة

واشار وزير العلوم الايراني الى أن دول منظمة اكو الاقليمية تضم 490 مليون نسمة وناتجها اجماليا سيتجاوز الستة ترليونات دولار كما تمتلك ثروات طبيعية كبيرة وبالتالي فانها تمتلك الارضية المناسبة للتعاون بينها وخاصة بين الدول المتجاورة الامر الذي يمنحها فرصة جيدة للتنمية والتطور.

انتهى** 2344