جهانغيري يتفقد عمليات إنشاء أضخم مصنع للألمنيوم بالشرق الأوسط

وتبلغ طاقة الإنتاج الأولية لمصنع الألمنيوم قيد الإنجاز 300 الف طن سنويا وهو الرابع في إيران، ويعد الأحدث بإنتاج الألمنيوم والآنود في الشرق الأوسط، حيث بلغ تقدم الأعمال الإنشائية فيه 95 بالمئة.

يشار إلى أن طاقة إنتاج إيران الفعلية عبر المصانع الثلاثة تبلغ نحو 300 ألف طن، فيما تحتاج البلاد لمليون طن.

هذا وانطلقت أعمال إنشاء مصنع لامرد في 2015 على مساحة 200 هكتار بائتمان أولي يبلغ 1.2 مليار دولار.

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