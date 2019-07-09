انعقاد الاجتماع الاستشاري القانوني بین ایران والیابان فی طوکیو

وافادت ارنا عن المركز الاعلامي لوزارة الخارجية انه تم خلال هذه المباحثات التاكيد على ارادة حكومتي البلدين لتمتين علاقاتهما الثنائية في جميع المجالات واكثر من ذي قبل، وضرورة استمرار المفاوضات في جميع القضايا القانونية الدولية والمشتركة بين الجانبين.

من جانبه اشار الوفد الايراني الى اهمية تطوير التعاون القانوني بين طهران وطوكيو على صعيد المحافل الاقليمية والدولية.

وفي الختام، اكد الجانبان على مواصلة المباحثات الثنائية وتقرر ان يكون الاجتماع التالي العام القادم في طهران.

انتهى**م م/ ح ع**