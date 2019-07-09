المتحدث باسم وزارة الخارجية يزور المقر الرئيسي لوكالة "ارنا"

بغداد/12تموز/يوليو/ارنا- كشفت كتلة صادقون في البرلمان العراقي، الخميس، عن ممارسة السفارة الأمريكية في بغداد الضغط على رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي لتأجيل إعلان نتائج التحقيق بشأن قضية تورط قائد عمليات الانبار الفريق ركن محمود الفلاحي بالتخابر مع احد عناصر المخابرات الأمريكية، فيما بين أن السفارة الأمريكية تسعى إلى تبرئة الفلاحي.