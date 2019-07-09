المنسق الاممي للشؤون اللبنانية يلتقي بوزير الخارجية الايراني

وافاد القسم الاعلامي لوزارة الخارجية الايرانية، اليوم (الثلاثاء)، ان المسؤول الاممي الذي يزور ايران حاليا اجرى اليوم الثلاثاء مباحثات مع وزير الخارجية الايراني.

واشار كوبيش وظريف خلال هذا اللقاء الى الظروف الحساسة والمعقدة الراهنة في المنطقة، كما استعرضا مجموعة واسعة لمختلف القضايا الاقليمية وايضا التطورات في لبنان.

علما ان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش كان قد التقى ابّان تسلم مهامه الاممية (في 12 شباط/فبراير 2019) بسفير الجمهورية الاسلامية لدى لبنان.

انتهى ** ح ع

