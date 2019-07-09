رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة يقدم اعتذارا الى ايران

وجاء في رسالة رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، مايلي :

بالاشارة الى الرسالة بتاريخ 7 تموز / يوليو حول القضية التي حدثت للمنتخب الوطني (الايراني) للكرة الطائرة في مطار شيغاغو عندما كان متجها للمشاركة في مرحلة التصفيات النهائية لدوري الامم للكرة الطائرة، انني اعلن باسم الاتحاد العالمي عن اسفي لهذا الحادث؛ ونحن في الاتحاد العالمي الى جانب كافة المسؤولين بما فيها اللجنة الدولية الاولمبية واللجنة الوطنية الاولمبية الامريكية والاتحاد الامريكي للكرة الطائرة، اجرينا مشاورات مستدامة ليتم دخول المنتخب الايراني الى الاراضي الامريكية باسهل صورة ممكنة؛ لكن اصبنا بالدهشة عند تلقينا نبأ التاخير الكبير الذي تعرض اليه المنتخب حين الدخول، كما ان المؤسسات التي كانت قد تولت مسؤولية التنسيق في هذا الخصوص استاءت كثيرا.

انني اطمئنكم بانه تم طرح هذا الامر مع المسؤولين المعنيين ونحن نسعى للتوصل الى الية تنمع تكرار هكذا احداث في المستقبل.

كما انني سعيد من ان المنتخب الايراني متواجد حاليا وفي ظروف امنة تماما بمقر اقامته في مدينة شيغاغو؛ واتنمى لهم النجاح خلال التصفيات النهائية لدوري الامم للكرة الطائرة، وانني على يقين بان المنتخب الايراني يضطلع بدور رئيسي في تجسيد نموذج مثالي للكرة الطائرة وسيقدم افضل المنافسات الى العالم اجمع.

يذكر ان المنتخب الايراني للكرة الطائرة المشارك في دوري الامم، واجه تعقيدات كثيرة عند وصوله الى مطار شيغاغو الدولي حيث تاخير لاعبيه لفترة 4 ساعات وتعرضهم للاستجواب من قبل السلطات الامنية الامريكية.

انتهى ** ح ع

