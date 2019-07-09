وفد دبلوماسي أجنبي يتفقد الحدود الشرقية للبلاد

ووصل أمس الإثنين، محافظة خراسان الرضوية هذا الوفد الدبلوماسي الذي يضم كلا من سفيري سويسرا وبلجيكا لدى إيران ويترأسه رئيس ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طهران "إيف فريزان"، على أن يختم زيارته الى هذه المحافظة غدا الأربعاء 10 تموز/يوليو.

وفي ذات السياق، قال المدير العام لدائرة شؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب في محافظية خراسان الرضوية "سيد علي قاسمي"، ان زيارة هذا الوفد الدبلوماسي الى محافظة خراسان الرضوية ومدينة تايباد تهدف الى التعرف على مسار تنفيذ المشاريع المشتركة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وإجراءات عودة المهاجرين الى بلادهم؛ مضيفا انه قد يتم إجراء زيارات من هذا القبيل مرة كل سنة أو سنتين.

وأضاف، ان هذا الوفد يضم أعضاء من طواقم البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى طهران في سفارات بلجيكا والنمسا وسويسرا والسويد والتشيك وكوريا الجنوبية وبولندا وتركيا وبريطانيا وأستراليا.

وتابع، انه سيزور الوفد الدبلوماسي الدائرة العامة لشؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب في مدينة تايباد ويتعرفون عن كثب على مسار إجراءات عودة الرعايا الأفغان الى بلادهم عبر منفذ دوغارون الحدودي.

وأشار الى ان هذه الزيارة تتضمن مناقشة ميزانية ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

علما، ان 320 ألف من الرعايا الأفغان يتواجدون حاليا بصورة قانونية في محافظة خراسان الرضوية و60 شخصا من هؤلاء، يدرسون في مدارس هذه المحافظة.

وان المشروع رباعي الأطراف لإدخال كافة الرعايا الأجانب تحت مظلة التأمين العلاجي المشترك بين الدائرة العامة للرعايا الأجانب في وزارة الداخلية، والمنظمة الوطنية للتأمين الصحي، ووزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، وممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طهران، قيد التنفيذ منذ العام 2015.

يذكر، ان المهاجرين الأفغان المقيمين في محافظة خراسان الرضوية يزاولون النشاطات الثقافية والإجتماعية في إطار 16 مؤسسة مرخصة قانونيا بهذه المحافظة.

إنتهى**أ م د



