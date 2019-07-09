ايران تحتل مكانة مهمة في العلوم والتكنولوجيا

واضاف حسين اليوم الثلاثاء علی هامش الملتقى الرابع لامناء المؤسسة العلمية التابعة لدول منظمة اكو الاقتصادية الاقليمية والملتقى الخامس للجنة التنفيذية التابعة لهذه المؤسسة المنعقد في مدينة اصفهان (وسط ايران)، قائلا ان مستوى ايران في مجال العلوم والتكنولوجيا مهم للغاية ومؤثر.

كما نوه الوزير الباكستاني بدور العلوم والتكنولوجيا الكبير في تنمية البلدان والخروج من الفقر ومعالجة التخلف فيها؛ مبينا ان أهمية العلم والتكنولوجيا ومساهمتها في التنمية تندرج ضمن سياسات وأهداف هذا الاجتماع.

وصرح حسين، انه يجب تعميم هذه الاواصر من خلال المؤسسة العلمية التابعة لدول منظمة اكو بين جمهورية إيران الإسلامية وباكستان والدول الأعضاء وبلدان اقليمية اخرى.

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