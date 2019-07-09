انطلاق التمارين المشتركة لمدربي فرق الانقاذ في الجبال بين ايران وألمانيا

واضاف سليمي في تصريح له اليوم الثلاثاء، بان هذا البرنامج التدريبي يشكل فرصة لاجراء التمارين المشتركه ولتبادل الخبرات بين المدربين الالمان والايرانيين بيد ما يجعل هذا البرنامج بان يختلف عن سابقاته هو استخدام حبل داينيما الذي عرضته المانيا اذ تستخدم هذا الحبل في تسلق الصخور التي تبلغ ارتفاعها من 40 الى 100 متر.

واضاف ان 17 مدرب من فرق الاغاثة والانقاذ من ايران يشاركون في هذا البرنامج التدريبي فضلا عن مشاركة اربعة مدربين المانيين فيه حيث يعلمون هؤلاء المدربين نظرائهم الايرانيين كيفية استخدام هذا الحبل على الارض وعملية الاغاثة والانقاذ في الصخور الشاهقة.

ويستمر هذا البرنامج التدريبي لمدة اربعة ايام باستضافة فرع جمعية الهلال الأحمر في مدينة آشخانه التابعة لمحافظة خراسان الشمالية.

انتهى**2018/أ م د