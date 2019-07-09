٩ يوليو ٢٠١٩ - ٢٠:٣٣
رقم الصحفي: 1865
رمز الخبر 83388968
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عضو غرفة التجارة بمحافظة السليمانية: لا يمكن فرض الحظر على إيران

عضو غرفة التجارة بمحافظة السليمانية: لا يمكن فرض الحظر على إيران

طهران/ 9 تموز / يوليو/ إرنا – أكد عضو الغرفة التجارية في محافظة السليمانية العراقية "وصفي خليل اسماعيل" إنه نظرا للقدرات المتوفرة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا يمكن فرض الحظر عليها؛ مضيفا أن إيران بلد عظيم ومقتدر.

وفي تصريح لمراسل "إرنا"، اشار اسماعيل إلى القدرة الحقيقية التي تمتلكها إيران على صعيد الساحة الدولية والتجارة العالمية، قائلا إنه حتى أمريكا المعادية للجمهورية الاسلامية على علم جيدا بقدرات إيران.

ونوه بالسياسات الإيرانية التي تصب في دعم الانتاج المحلي؛ موضحا "أن ايران ومن أجل تعزيز اقتصادها المحلي تعمل على دعم القطاع الخاص ولديها منتجين أقوياء أيضا، وعلى هذا الأساس يمكننا القول بأن اقتصادها لا يعتمد بشكل كبير على الخارج".

وفي معرض اشارته إلى الحظر الأمريكي على إيران، قال هذا المسؤول العراقي إنه لا يمكن فرض الحظر على الجمهورية الإسلامية وذلك بسبب قدراتها الهائلة.

**ح ح/أ م د

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