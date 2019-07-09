ثلاث ذهبيات وفضية لناشئة إيران في بطولة آسيا للمصارعة الرومانية

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة المصارعة الرومانية لناشئة آسيا في خمسة أوزان بمدينة تشونبوري في تايلاند.

وفي ختام اليوم الأول من البطولة، تمكن كل من المصارعين الإيرانيين "محمد ناقوسي" للوزن 77 كغم، و"حسن فروزندة" للوزن 87 كغم، و"علي أكبر يوسفي" للوزن 130 كغم من الحصول على الميدالية الذهبية، فيما تقلد "سعيد أرجمندي" الميدالية الفضية للوزن 63 كغم.

وتصدرت إيران جدول البطولة برصيد 103 نقاط في المجموع، فيما تليها كازاخستان والهند في المركزين الثاني والثالث، بعد أن حصلتا على 85 و70 نقطة على التوالي.

إنتهى**أ م د

