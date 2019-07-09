٩ يوليو ٢٠١٩ - ٢١:٤٣
رقم الصحفي: 1869
رمز الخبر 83389113
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مصدر امني : القبض على 3 اشخاص لاتهامهم بالتعاون مع وسائل اعلام مناوئة

مصدر امني : القبض على 3 اشخاص لاتهامهم بالتعاون مع وسائل اعلام مناوئة

طهران / 9 تموز / يوليو / ارنا – اعلن رئيس مديرية الامن في مدينة رباط كريم (جنوب غرب العاصمة طهران)، اعتقال 3 اشخاص على خلفية تعاونهم مع وسائل اعلام مناوئة.

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الثلاثاء، اوضح المصدر الامني نفسه، ان "هؤلاء المعتقلين كانوا قد غرّر بهم من قبل تيار المنافقين، وعليه فقد تم الكشف عن هويتهم والقبض عليهم".
وفي سياق متصل، اعلنت مصادر اخرى عن اعتقال هؤلاء المتهمين على خلفية قيامهم بتزويد وسائل اعلام مناوئة بمعلومات اعلامية.
انتهى ** ح ع

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