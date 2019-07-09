مصدر امني : القبض على 3 اشخاص لاتهامهم بالتعاون مع وسائل اعلام مناوئة

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الثلاثاء، اوضح المصدر الامني نفسه، ان "هؤلاء المعتقلين كانوا قد غرّر بهم من قبل تيار المنافقين، وعليه فقد تم الكشف عن هويتهم والقبض عليهم".

وفي سياق متصل، اعلنت مصادر اخرى عن اعتقال هؤلاء المتهمين على خلفية قيامهم بتزويد وسائل اعلام مناوئة بمعلومات اعلامية.

انتهى ** ح ع