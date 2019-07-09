مسؤولة سورية: مستعدون للانتفاع من الطاقات الإيرانية لإعادة الإعمار

وخلال زيارتها مركز تدريب المدرسين والابحاث الفنية والتقنية الإيراني في مدينة كرج (غربي العاصمة طهران) اليوم الثلاثاء، أضافت قادري، أن سوريا وبفضل الانتصارات التي حققتها وبفضل الدعم الذي قدمه الحلفاء السوريين بما فيها إيران، مستعدة لبدء عملية إعادة الإعمار.

وفي معرض اشارتها إلى أهداف زيارتها إلى إيران، أوضحت المسؤولة السورية أن الزيارة جاءت بهدف استمرار الحوار والتعاون على شكل لجنة اقتصادية مشتركة بين طهران ودمشق.

وأردفت قادري أنها اطلعت خلال هذه الزيارة التي استغرقت ثلاثة أيام عن كثب على التجارب الإيرانية في مختلف المجالات بما فيها الرعاية الاجتماعية والتعاليم المهنية والتقنية وتدريب القوى العاملة والقطاعات الأخرى ذات الصلة.

**ح ح/ ح ع **