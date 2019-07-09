سفير سويسرا في طهران يثمن دعم ايران للرعايا الاجانب

جاء ذلك في تصريح ادلى به السفير السويسري على هامش زيارته لمعبر دوغارون الحدودي بمدينة تاباد في محافظة خراسان الرضوية (شرق)، برفقة الوفد الذي يضم 30 دبلوماسيا اجنبيا معتمدين لدى ايران الى جانب مسؤولين في الامم المتحدة معنيين بشؤون اللاجئين في البلاد.

واكد السفير السويسري على اهمية هذه الزيارات، وضرورة استمرارها في ظل الظروف الراهنة حيث تواجد رعايا تابعين لبلدان عديدة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

الى ذلك، قال مدير شؤون الرعايا والمهاجرين الاجانب في خراسان الرضوية "سيد علي قاسمي"، ان خراسان الرضوية هي ثاني اكبر محافظة بعد طهران من حيث دخول ومغادرة الرعايا الاجانب عبر منافذها الحدودية.

واوضح قاسمي في هذا اللقاء ان طبيعة الخدمات المتاحة في خراسان الرضوية للاجئين الاجانب اثارت اهتمام الدول الخارجية والامم المتحدة الى هذه المحافظة.

وتابع، انه نظرا للحظر الذي تفرضه بعض الدول الاوروبية، تداب الحكومة الايرانية على مواصلة خدماتها لهؤلاء اللاجئين والمهاجرين الاجانب المتواجدين في ارجاء البلاد ولاسيما محافظة خراسان الرضوية؛ وانطلاقا من اهدافها الانسانية تقوم بمضاعفة هذه الخدمات.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اعلن مدير شؤون الرعايا والمهاجرين الاجانب في خراسان الرضوية، انه يتم يوميا اعادة 500 الى 3 آلاف من المواطنين الافغان الى بلادهم عبر منفذ دوغارون الحدودي.

انتهى ** ح ع