٩ يوليو ٢٠١٩ - ٢٣:٥٢
رقم الصحفي: 1868
رمز الخبر 83389180
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ممثل بوتين ومساعد ظريف يبجثان بشان لجنة الدستور السوري

ممثل بوتين ومساعد ظريف يبجثان بشان لجنة الدستور السوري

طهران / 9 تموز / يوليو /ارنا- بحث مسؤولون من الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا في طهران اليوم الثلاثاء، بشان تشكيل لجنة الدستور السوري وفريق عمل تبادل المعتقلين والمخطوفين.

وحضر الاجتماع كبير مساعدي الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الخاصة كبير المفاوضين الايرانيين في قضايا سوريا واليمن علي اصغر حاجي وممثل الرئيس الروسي في الشان السوري الكسندر لافرنتيف ومساعد الخارجية الروسي سيرغي فرشنين والوفد المرافق.

وفي هذا الاجتماع الذي استغرق 3 ساعات جرى البحث حول تشكيل لجنة الدستور السوري وفريق العمل لتبادل المعتقلين والمخطوفين وعقد الاجتماع القادم لمسيرة آستانا في مدينة نورسلطان بكازاخستان يومي 1 و 2 اب /اغسطس القادم وكذلك اجتماع القمة القادم للدول الضامنة لمسيرة آستانا.

كما بحث خاجي وفرشنين حول احدث تطورات اليمن وضرورة انهاء ازمتها ومن ضمنه تفيذ توافقات ستوكهولم.

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