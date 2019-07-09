جريح الحرس الثوري في حادثة بيرانشهر الارهابية حالته مستقرة

وتعرضت مساء الثلاثاء عربة تحمل كوادر من الحرس الثوري في طريق العودة الى مدينة بيرانشهر (غرب ايران) بمحافظة اذربيجان الغربية لهجوم من قبل عناصر ارهابية ما ادى الى استشهاد 3 منهم وهم العقيد حاصل احمدي وستار بيروتي واميد ملازادة فيما اصيب شورش قادري باصابة في الساق.

وكان قادري قد تعرض للاصابة في اعوام ماضية ايضا خلال هجوم شنه عناصر ارهابية.

كما كان العقيد حاصل احمدي من كوادر قوات الحرس الثوري الكفوءة وذات الخبرة الطويلة اذ انه انخرط في صفوفها منذ 40 عاما ادى خلالها خدمات جمة في طريق الدفاع عن الثورة والجمهورية الاسلامية وتعرض مرارا للتهديد والاغتيال واصبح كابوسا للارهابيين يقض مضاجعهم.

وكان الشهيد ستار بيروتي هو ابن شقيقة الشهيد احمدي حيث استشهد في مكان الحادث ايضا مع اميد ملازادة لشدة الجراح التي اصيبوا بها.

ولغاية الان لم تعلن اي زمرة مسؤوليتها عن هذا الهجوم الارهابي.

انتهى ** 2342