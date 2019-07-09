مدير عام "ارنا": وزارة الخارجية تقف في الخط الامامي لمقارعة اميركا سياسيا

وخلال استقباله امس الثلاثاء للمتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي الذي قام بزيارة الى مقر وكالة "ارنا"، قال هاشمي، انه وفي ضوء التصريحات الاخيرة لقائد الثورة الاسلامية المبنية على اننا الان في ظروف الحرب والمقارعة السياسية والاقتصادية والاعلامية مع اميركا ، فان وزارة الخارجية والدبلوماسيين يعدون الان احد اهم محاور واركان هذه المقارعة.

واكد ضرورة دعم وسائل الاعلام لوزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح الوطنية في ضوء ظروف الحرب السياسية والاقتصادية والاعلامية والدعائية للبلاد حيث يقف الدكتور ظريف في الخط الامامي لهذه المقارعة.

واعتبر مدير عام "ارنا" ان من اهم اولويات الوكالة تطوير التعاون مع وسائل الاعلام الدولية المؤثرة واداء الدور على الصعيد العالمي، موضحا بان الوكالة تبث اخبارها فضلا عن اللغة الفارسية بـ 8 لغات عالمية حية وستضاف اليها اللغة الصينية قريبا ايضا.

من جانبه اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية على العلاقات الوثيقة بين الخارجية ووكالة "ارنا" وقال، اننا متعاونان معا ونمضي في مسار واحد وان لم تكن "ارنا" بيتنا الاول فهي بيتنا الثاني.

واضاف، ان الاجهزة التنفيذية خاصة وزارة الخارجية لن تكون قادرة على اداء دور يذكر من دون مواكبة وتعاون من قبل وسائل الاعلام وتبيين الظروف والتطورات للمواطنين.

انتهى ** 2342