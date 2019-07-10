١٠ يوليو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤
رقم الصحفي: 1055
رمز الخبر 83389282
٠ Persons

رئيس وزراء ولاية سند الباكستانية يصل الى مدينة مشهد

رئيس وزراء ولاية سند الباكستانية يصل الى مدينة مشهد

مشهد / 10 تموز/ يوليو/ ارنا - وصل رئيس وزراء ولاية سند الباكستانية "سيد مراد علي شاه" مساء أمس الى مدينة مشهد شمال شرق البلاد .

ويزور " مراد علي شاه" مدينة مشهد المقدسة تلبية لدعوة من محافظ خراسان الرضوية " علي رضا رزم حسيني".

واعرب رئيس وزراء ولاية سند الباكستانية في تصريح مقتضب في مطار "الشهيد هاشمي نجاد " عن ارتياحه لزيارة مدينة مشهد المقدسة معربا عن أمله في ان تسهم الزيارة الى المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين محافظة خراسان الرضوية وولاية سند الباكستانية.

وسيزور الضيف الباكستاني مرقد الامام الرضا (عليه السلام) بالاضافة الى اجراء محادثادت مع محافظ خراسان الرضوية.

ومن المقرر ان يزور رئيس وزراء ولاية سند الباكستانية معرض مشهد الدولي للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية لبحث تفعيل النشاطات المشتركة مع محافظة خراسان الرضوية.

انتهى** 2344

تعليقك

You are replying to: .
2 + 0 =