رئيس وزراء ولاية سند الباكستانية يصل الى مدينة مشهد

ويزور " مراد علي شاه" مدينة مشهد المقدسة تلبية لدعوة من محافظ خراسان الرضوية " علي رضا رزم حسيني".

واعرب رئيس وزراء ولاية سند الباكستانية في تصريح مقتضب في مطار "الشهيد هاشمي نجاد " عن ارتياحه لزيارة مدينة مشهد المقدسة معربا عن أمله في ان تسهم الزيارة الى المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين محافظة خراسان الرضوية وولاية سند الباكستانية.

وسيزور الضيف الباكستاني مرقد الامام الرضا (عليه السلام) بالاضافة الى اجراء محادثادت مع محافظ خراسان الرضوية.

ومن المقرر ان يزور رئيس وزراء ولاية سند الباكستانية معرض مشهد الدولي للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية لبحث تفعيل النشاطات المشتركة مع محافظة خراسان الرضوية.

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