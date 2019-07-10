توقيع مذكرة تعاون بين ايران وسوريا

وأعرب شريعتمداري عن ارتياحه لتوقيع المذكرة معتبرا انها وثيقة مهمة وتمثل خارطة طريق بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة.

من جهتها اعربت الوزيرة السورية عن ارتياحها لزيارة ايران وقالت انها اجرت خلال اليومين الماضيين جولات ميدانية مكثفة معربة عن اعتقادها بان ايران قطعت خطوات مهمة في مجال تدريب الكوادر البشرية في مجالات المهارات الفنية والحرفية.

واضافت : لقد توصلنا الى خارطة طريق للتعاون المشترك وسنسعى مستقبلا باتخاذ خطوات عملية بتعزيز علاقات التعاون بين طهران ودمشق.

وتتضمن وثيقة التعاون التي وقعها الوزيران شريعتمداري وقادري ،تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات العلمية والتعاون الفني والتقني بين الوزارتين في مجالات الرخاء الاجتماعي وتنمية القرى وتوفير رؤوس الاموال الصغيرة وفرص العمل .

انتهى** 2344