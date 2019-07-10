١٠ يوليو ٢٠١٩ - ١١:٠٢
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83389550
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تنفيذ ۵۴ مشروعا استثماريا اجنبيا في محافظة قزوين

تنفيذ ۵۴ مشروعا استثماريا اجنبيا في محافظة قزوين

قزوين /۱۰ تموز / يوليو / ارنا – قال مدير مكتب الاستثمارات في محافظة قزوين (غرب طهران) انه خلال العام الماضي (انتهى في ۲۰ اذار/مارس۲۰۱۹) تم تنفيذ ۵۴ مشروعا استثماريا اجنبيا بقيمة ۶۷ مليون دولار في المحافظة .

واضاف مرتضى عليخاني ان وجود صناعات في مجالات المواد الكيمياوية والمنظفات والادوات المنزلية وقطع غيار السيارات والبلاط والسيراميك تعتبر فرص مناسبة للاستثمار الاجنبي مبينا ان المستثمرين الروس قاموا بتنفيذ مشاريع مشتركة في هذه المجالات.

واشار عليخاني الى وجود اكبر مصنع لماكينات الخياطة واكبر معمل لانتاج مخازن الغاز المسال "سي ان جي" والمرتبة الاولى في انتاج الزجاج وقال ان محافظة قزوين تعتبر مركزا مهما للصناعات في ايران.

واضاف مدير مكتب الاستثمارات في محافظة قزوين ان وجود الف و۳۰۰ اثر تاريخي مسجل هو فرصة مناسبة للمستثمرين لتنمية السياحة.

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