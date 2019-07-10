تنفيذ ۵۴ مشروعا استثماريا اجنبيا في محافظة قزوين

واضاف مرتضى عليخاني ان وجود صناعات في مجالات المواد الكيمياوية والمنظفات والادوات المنزلية وقطع غيار السيارات والبلاط والسيراميك تعتبر فرص مناسبة للاستثمار الاجنبي مبينا ان المستثمرين الروس قاموا بتنفيذ مشاريع مشتركة في هذه المجالات.

واشار عليخاني الى وجود اكبر مصنع لماكينات الخياطة واكبر معمل لانتاج مخازن الغاز المسال "سي ان جي" والمرتبة الاولى في انتاج الزجاج وقال ان محافظة قزوين تعتبر مركزا مهما للصناعات في ايران.

واضاف مدير مكتب الاستثمارات في محافظة قزوين ان وجود الف و۳۰۰ اثر تاريخي مسجل هو فرصة مناسبة للمستثمرين لتنمية السياحة.

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