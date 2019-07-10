١٠ يوليو ٢٠١٩ - ١١:٣٣
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83389626
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نمو الصادرات غير النفطية من منطقة بارس الجنوبية بنسبة۲۳بالمائة

نمو الصادرات غير النفطية من منطقة بارس الجنوبية بنسبة۲۳بالمائة

طهران /۱۰ تموز / يوليو / ارنا – شهدت صادرات المواد غير النفطية من منطقة بارس الجنوبية خلال الشهر الاخير للربیع (حزيران/یونیو) نموا في الوزن بمقدار ۲۳ بالمائة مقارنة بمثيلته من العام الماضي .

واعلنت مصلحة الجمارك في بارس الجنوبية (جنوب ايران) انه وبرغم الحظر الامريكي فأن تصدير المواد غير النفطية شهد نموا بمقدار ۲۳ بالمائة وزنا و ۲ بالمائة قيمة .

وقال مديرعام مصلحة الجمارك في منطقة بارس الجنوبية " احمد بور حيدر" انه خلال شهر حزيران/يونيو من العام الحالي تم تصدير مليون و ۵۷۰ الف و ۴۷۴ طن من المواد غير النفطية بقيمة ۷۰۶ مليون و ۵۷۴ الف دولار الى الخارج مسجلا نموا عن مثيلته من العام الماضي بمقدار بمقدار۲۳ بالمائة وزنا و ۲ بالمائة قيمة.

ويوجد في منطقة بارس الجنوبية اكبر حقل للغاز عالميا وتعتبرعاصمة الطاقة في ايران ومن اقطاب تصدير المنتجات غير النفطية والبتروكيماويات والسوائل الغازية في البلاد .

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