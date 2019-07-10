نمو الصادرات غير النفطية من منطقة بارس الجنوبية بنسبة۲۳بالمائة

واعلنت مصلحة الجمارك في بارس الجنوبية (جنوب ايران) انه وبرغم الحظر الامريكي فأن تصدير المواد غير النفطية شهد نموا بمقدار ۲۳ بالمائة وزنا و ۲ بالمائة قيمة .

وقال مديرعام مصلحة الجمارك في منطقة بارس الجنوبية " احمد بور حيدر" انه خلال شهر حزيران/يونيو من العام الحالي تم تصدير مليون و ۵۷۰ الف و ۴۷۴ طن من المواد غير النفطية بقيمة ۷۰۶ مليون و ۵۷۴ الف دولار الى الخارج مسجلا نموا عن مثيلته من العام الماضي بمقدار بمقدار۲۳ بالمائة وزنا و ۲ بالمائة قيمة.

ويوجد في منطقة بارس الجنوبية اكبر حقل للغاز عالميا وتعتبرعاصمة الطاقة في ايران ومن اقطاب تصدير المنتجات غير النفطية والبتروكيماويات والسوائل الغازية في البلاد .

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