التوقیع علی مذكرة اقتصادية بين خراسان الرضوية وسند الباكستانية

وقال مساعد محافظ خراسان الرضوية في الشؤون الاقتصادية "علي رسوليان" اليوم الاربعاء على هامش مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم: ان المباحثات بين الجانبين تتمحور حول التعاون السياحي والزراعي والصناعي وتبادل السلع والتجارة والتعاون لاقامة المعارض الدولية.

واشار محافظ خراسان الرضوية" علي رضا رزم حسيني" الى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الى مشهد قبل شهرين وقال ان العلاقات السياسية والثقافية بين ايران وباكستان كانت جيدة طوال التاريخ معربا عن امله في مواصلة الصداقة وحسن الجوار بينهما رغم محاولة بعض الدول لوضع العراقيل امامها.

وقال رزم حسيني ان ۳۰ مليون زائر محلي وثلاثة ملايين زائر اجنبي يقومون بزيارة مشهد لافتا الى ان عدد زوار مشهد يزداد سنويا بنسبة ۱۰ الى ۱۵ بالمائة.

وتطرق محافظ خراسان الرضوية الى عقد التوامة بين مدينتي مشهد وكراتشي مركز ولاية سند الباكستانية قبل ثمانية اعوام وقال ان الماضي الثقافي المشترك للبلدين يوفر فرصا لتنمية التعاون الثقافي بينهما خاصة في مجال الموسيقي.

بدوره قال رئيس وزراء ولاية سند الباكستانية "سيد مراد علي شاه" ان باكستان تتطلع الى تنمية العلاقات مع ايران معتبرا ان الهدف الاول من سفره الى مشهد كان زيارة مرقد الامام الرضا(ع) ثم تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية.

واعرب عن امله في توطيد العلاقات الثنائية الثقافية والسياسية والاقتصادية بين البلدين وقال: بسبب الاقبال الواسع للزوار خاصة الرعايا الباكستانيين على زيارة مشهد فإن تنمية العلاقات بين ولاية سند الباكستانية ومحافظة خراسان الرضوية تحظى باهمية.

ووصف علي شاه علاقات البلدين بالجيدة ومتنامية معربا عن امله في ازالة العراقيل التي تحول دون مد خط انابيب السلام بين الجانبين لتصدير الغاز الايراني الى باكستان قريبا.

ووصف رئيس وزراء ولاية سند ميناء كراتشي بأنها أهم مدينة اقتصادية في باكستان، وأعرب عن أمله في توسيع العلاقات الاقتصادية بين هذه المدينة ومشهد.

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