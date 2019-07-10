سفير سوريا فى طهران: موقف ایران من الحظر دليل قوتها واقتدارها

وافادت ارنا انه وخلال لقائه بالمستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "حسين اميرعبداللهيان" اعرب محمود عن تقديره لجهود الجمهورية الاسلامية في ثبات الامن و الاستقرار في بلاده معتبرا ان المتغيرات المستمرة في المنطقة تصب في مصلحة ايران .

واشار السفير السوري الى الحظر الامريكي الجائر ضد بلاده واضاف ان موقف الجمهورية الاسلامية من هذا الحظر هو دليل على قوتها واقتدارها .

واعتبر محمود ان توقيف ناقلة النفط الايرانية اجراءا اوروبيا غير متزن مما تسبب بفقدان ثقة الكثير من دول العالم بالدول الاوروبية.

واكد سفير سوريا في ايران على ضرورة تنمية التعاون الثنائي بين دمشق وطهران في مواجهتهما الحرب الاقتصادية.

من جانبه اشار المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "حسين اميرعبداللهيان" الى المتغيرات الاقليمية والدولية وقال : ان سوريا قامت بخطوات مهمة وجيدة في مجال تقوية الاستقرار المستدام والحفاظ على وحدة اراضيها .

واضاف ان الجمهورية الاسلامية ستستمر بدعم سوريا حتى تتمكن من الوصول الى الاستقرار والسلام المستدام هناك.

واعتبر عبد اللهیان تحرکات العناصر الارهابیة في ادلب ومساندة امريكا واسرائيل لهم بانه اجراء يتعارض مع الامن والاستقرار في المنطقة.

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