روحاني: دعوة واشنطن لانعقاد اجتماع مجلس الحكام مثيرة للسخرية

وقال روحاني اليوم الاربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء ان العدو يسعى لايجاد عدم الاستقرار في المنطقة ومن هذا المنطلق قام بالاعتدء على اجوائنا وجوبه بردّ حازم مش

ضيفا : ان احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الايرانية اجراء بالوكالة وتصرف سخيف وصبياني للغاية وخطأ كبير وسيعود بالضرر عليهم.

ولفت الى ان البريطانيين اوقفوا ناقلة النفط الايرانية في المياه الاقليمية التابعة لاسبانيا حيث أنهم يحتلون منطقة جبل طارق لان هذه المنطقة تعود ملكيتها لاسبانيا ويتواجدون بشكل غير قانوني فيها وتصرفوها بسفاهة فيما أعلن الشعب الاسباني عن سخطه ازاء هذا التصرف.

وأكد على ضرورة ان يعمل الجميع على ضمان أمن الخطوط الملاحية على الصعيد العالمي، محذرا البريطانيين بأنهم سيدركون نتائج عملهم معتبرا أنهم من بدأ بزعزعة الامن.

ووصف روحاني التحركات الامريكية الاخيرة بالمضحكة، قائلا، طالب الامريكيون بعقد اجتماع طارىء لمجلس حكام الوكالة الدولية بحجة ان ايران تخلت عن بعض تعهداتها في الاتفاق النووي، هذه رواية مضحكة يرويها الامريكيون في هذه الايام لكن قلما يمكن مشاهدة هكذا اجراءات في التاريخ السياسي بالعالم.

ونوه الرئيس الإيراني إلى أن بريطانيا من الممكن قد قامت بهذا العمل الخاطىء بأمر من أمريكا او ما يسمى بالفريق "ب"، قائلا، نعلم ان الداخل البريطاني غير مستقر وليس هناك حكومة وبرلمان منسجمان، لكن على الرغم من عدم الاستقرار ذلك يعتبر احتجاز ناقلة النفط الايرانية عملاً أحمقاً.

ووصف روحاني التحركات الامريكية الاخيرة بالمضحكة، قائلا، طالب الامريكيون بعقد اجتماع طارىء لمجلس حكام الوكالة الدولية بحجة ان ايران تخلت عن بعض تعهداتها في الاتفاق النووي، هذه رواية مضحكة يرويها الامريكيون في هذه الايام لكن قلما يمكن مشاهدة هكذا اجراءات في التاريخ السياسي بالعالم.

وأوضح الرئيس روحاني أن الأمريكيين لا يقدمون سبباً لمطالبتهم ايران بعدم تخصيب اليورانيوم ويقولون فقط أن التخصيب أمر سيء لكن لا يقولون لماذا هم يقومون بهذا العمل السيء وأنهم البلد الوحيد في العالم قد قام بتخصيب سيء واستخدم السلاح النووي.

وتساءل روحاني قائلا، هل التخصيب الذي يؤدي إلى انتاج وقود لمفاعلات قوية وتأمين حاجات الشعب في مجال تحلية المياه وتوفير الكهرباء وانتاج الادوية المشعة لعلاج الأمراض وألاف الاستخدامات السلمية في مجال علوم التقنية، هل هو أمر سيء لإيران وجيد للأخرين؟!.

ونوه الرئيس الإيراني إلى ان الاوروبيين قلقون ايضاً من ان ايران تخلت عن بعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، وخاطبهم بالقول، لا داعي لتقلقوا بسبب ايران، قلقكم يجب ان يكون من امريكا التي انتهكت هذا التعهد وهذا الاتفاق وزعزعت جميع التعهدات الدولية.

وأكد روحاني ان ايران تمضي في اطار الاتفاق النووي ولم تنتهك هيكلية الاتفاق النووي، أمهلناكم 14 شهراً وبالخطوة الجديدة التي بدأنا بها نمهلكم شهرين أخرين، مضيفاً، ان اجراءات ايران صحيحة وفي اطار القوانين.

وأشار روحاني إلى أن الاسرائيليين أعلنوا بصراحة أنهم مارسوا الضغوط على أمريكا لتنسحب من الاتفاق النووي، قائلا، عندما يقلق الاتفاق النووي أسوء اعداء المسلمين في المنطقة أي الصهاينة فمن الواضح أن هذا الاتفاق هو اتفاق قوي.

وأكد الرئيس الإيراني أن خطوات إيران اليوم في الاتفاق النووي ستكون تدريجية لكنها تصاعدية، قائلاً، إن هدفنا الأول من هذا الإجراء هو أن يتم الحفاظ على الاتفاق النووي وأن ندعو الآخرين إلى السياسة والمنطق والأخلاق والقوانين الدولية.

وأوضح روحاني أنه إذا كان الأمريكيون صادقين في الدعوة للتفاوض فعليهم إلغاء جميع العقوبات والاعتذار للشعب الإيراني بسبب الإجراءات الخاطئة التي قاموا بها والعودة إلى تعهداتهم، عندها ستكون الأوضاع مختلفة.

انتهى