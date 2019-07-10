عشائر العراق تعلن استعدادها لحماية ايران ضد التهديدات الخارجية

وخلال لقائهم سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد ايرج مسجدي اكد زعماء العشائر العراقية على استعدادهم للدفاع عن الجمهورية الاسلامية معتبرين ان الحرب ضد ايران هي حرب ضد العراق .

واشار الزعماء الى دعم الجمهورية الاسلامية للعراق خلال حربه ضد المجاميع الارهابية وداعش مؤكدون ان الجمهورية الاسلامية اثبتت انها مناصرة للشعوب المظلومة في العالم وخاصة الشعب الفلسطيني.

من جانبه وصف سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد ايرج مسجدي خلال اللقاء دور العشائر العراقية في تاريخ البلدين بالمهم وقال ان شعبينا واحد و اي تهديد او هجوم على اي واحد منهما يعتبر ضد الاخر.

واعرب سفیر الجمهوریة الاسلامیة عن تقديره لموقف العشائرالعراقية في اعلانهم الاستعداد للدفاع عن ايران وقال نحن على اطمئنان انه كما دافعت ايران عن العراق في مواجهة التهديدات التي تعرض لها فأن الشعب العراقي سيدافع عن الشعب الايراني.

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