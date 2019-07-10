كرزاي: ايران شريكة في السلام ومساندة للتنمية في افغانستان

قال كرزاي في حوار مع ارنا على هامش الاجتماع الثامن للسلام العالمي في بكين تربطنا مع ايران علاقات عريقة وودية وان التعاون بين البلدين يشمل جميع المجالات .

واعتبر الدور الايراني الاقليمي واستقرار الامن والسلام في افغانستان مهما واضاف بين البلدين الكثير من مجالات التعاون وان مسؤوليهما في تشاور مستمر لتنميتها وتطويرها.

وبين رئيس جمهورية افغانستان السابق المكانه المهمة لايران في افغانستان وقال ان ايران كانت دائما داعما للاستقرار والامن في افغانستان متمنيا ان يتم تنمية التعاون بينهما في المجالات الاخرى اكثر فاكثر.

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