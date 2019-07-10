١٠ يوليو ٢٠١٩ - ١٤:٢٨
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83390159
٠ Persons

في حوار مع ارنا

كرزاي: ايران شريكة في السلام ومساندة للتنمية في افغانستان

كرزاي: ايران شريكة في السلام ومساندة للتنمية في افغانستان

بكين /۱۰ تموز / يوليو / ارنا – اعتبر رئيس جمهورية افغانستان السابق " حامد كرزاي" ايران بأنها شريكة السلام و الامن في افغانستان وقال ان طهران فضلا عن انها جارا مهما لافغانستان فهي تلعب دورا مميزا في تنميته .

قال كرزاي في حوار مع ارنا على هامش الاجتماع الثامن للسلام العالمي في بكين تربطنا مع ايران علاقات عريقة وودية وان التعاون بين البلدين يشمل جميع المجالات .

واعتبر الدور الايراني الاقليمي  واستقرار الامن والسلام في افغانستان مهما  واضاف بين البلدين الكثير من مجالات التعاون وان مسؤوليهما في تشاور مستمر لتنميتها وتطويرها.

وبين رئيس جمهورية افغانستان السابق المكانه المهمة لايران في افغانستان وقال ان ايران كانت دائما داعما للاستقرار والامن في افغانستان متمنيا ان يتم تنمية التعاون بينهما في المجالات الاخرى اكثر فاكثر.

انتهى**م م**۱۰۴۹


 

تعليقك

You are replying to: .
1 + 5 =