مدينة أرومية الإيرانية تستضيف بطولة العالم في المصارعة الحرة والرومانية

وأضاف كيومرث بور ايراندوست أنه بعد موافقة الاتحاد العالمي للمصارعة فإن هذه المنافسات ستقام شهر كانون الثاني من هذا العام بمشاركة أفضل المنتخبات العالمية في المصارعة الحرة والرومانية .
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ارومية /10 تموز / يوليو / ارنا – قال مساعد الرياضة والشباب في محافظة اذربايجان الغربية : انه ومن خلال المتابعات مع الاتحاد العالمي للمصارعة قرر ان تستضيف مدينة أرومية بطولة العالم للمصارعة الحرة والرومانية هذا العام .
وأضاف كيومرث بور ايراندوست أنه بعد موافقة الاتحاد العالمي للمصارعة فإن هذه المنافسات ستقام شهر كانون الثاني من هذا العام بمشاركة أفضل المنتخبات العالمية في المصارعة الحرة والرومانية .
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