مدينة أرومية الإيرانية تستضيف بطولة العالم في المصارعة الحرة والرومانية

بغداد/11 تموز/يوليو/ارنا - أكد النائب في البرلمان العراقي، غايب العميري، الاربعاء، أن مجلس النواب (البرلمان العراقي) قرر استدعاء السفير العراقي في واشنطن، فريد ياسين، وسيتخذ العقوبات بحقه بعد تصريحاته عن العلاقة مع اسرائيل.