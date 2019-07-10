١٠ يوليو ٢٠١٩ - ١٥:١١
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83390207
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مدينة أرومية الإيرانية تستضيف بطولة العالم في المصارعة الحرة والرومانية

مدينة أرومية الإيرانية تستضيف بطولة العالم في المصارعة الحرة والرومانية

ارومية /10 تموز / يوليو / ارنا – قال مساعد الرياضة والشباب في محافظة اذربايجان الغربية : انه ومن خلال المتابعات مع الاتحاد العالمي للمصارعة قرر ان تستضيف مدينة أرومية بطولة العالم للمصارعة الحرة والرومانية هذا العام .

وأضاف كيومرث بور ايراندوست أنه بعد موافقة الاتحاد العالمي للمصارعة فإن هذه المنافسات ستقام شهر كانون الثاني من هذا العام بمشاركة أفضل المنتخبات العالمية في المصارعة الحرة والرومانية .
انتهى**م م**2041**
 

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