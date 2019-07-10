ممثل روسيا في فينا: من حق إيران تخزين اليورانيوم المنخفض التخصيب بشكل غيرمحدود

وكتب اوليانوف اليوم الأربعاء في صفحته الخاصة على تويتر إن منظمة الطاقة الذرية الدولية أعلنت أن إيران توصلت إلى نسبة 4.5 في تخصيب اليورانيوم في الوقت الذي كان 3.67.

وأضاف أن هذا المستوى من التخصيب المنخفض لايمكن الاستفادة منه في الأسلحة النووية مطلقا.

وقال أيضا إن امتلاك الأعضاء في المنظمة و بأية كمية كانت لليورانيوم المخصب بهذا المستوى هو من حق لها.

وصرح أن امتلاك اليورانيوم بهذه النسبة من التخصيب لايشكل تهديدا لنظام الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وكانت الجمهورية الاسلامية الإيرانية أعلنت الأحد الماضي ، أنه في ضوء عدم التزام مجموعة 4+1 بالتعهدات المنصوصة ضمن الاتفاق النووي، وأيضا عدم تلبية مطالب إيران من هذا الاتفاق، ستبدأ في الخطوة الثانية من تقليص تعهداتها ازاء الاتفاق النووي، وبذلك أعلنت إيران بأنها لا تلتزم من بعد اليوم بمستوى الـ 3,67 في مجال تخصيب اليورانيوم لديها.

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