الاتحاد الدولي للكرة الطائره يتابع مشكلة المنتخب الايراني لدى دخوله مطار شيكاغو

جاء ذلك ردا على سوال لمراسل "ارنا" حول ردة فعل دائرة العلاقات العامة في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة على السلوك الاميركي الذي كان بعيدا كل البعد عن البروتكلات المتعلقة باستضافة الفرق الرياضية في مطار شيكاغو.

واعلنت دائرة العلاقات العامة للاتحاد العالمي للكرة الطائرة اليوم الثلاثاء بانها ستجري الاتصالات مع المسوولين الاميركيين من اجل التاكيد على منع تكرار هذه القضية في المستقبل كما ستقدم اليهم شكوى ايران بهذا الشان.

واضاف، ان الاتحاد الدولي للكرة الطائرة على الاطلاع بالتقارير الواردة بشان المشاكل التي واجهها المنتخب الايراني لدى دخوله مطار شيكاغو.

واشاد الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بالمنتخب الايراني للكرة الطائرة، وقال ان المنتخب الايراني متواجد في مكان اقامته حاليا في اجواء من الهدوء ونحن نثق بان اعضاءه سيلعبون دورا رئيسيا لتقديم مبارة حماسية خلال المرحة النهائية لدوري الأمم للكرة الطائرة الذي يعد مهرجانا رياضيا على الصعيد العالمي.

انتهى**2018/ح ع **