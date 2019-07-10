مساعد وزير خارجية روسيا البيضاء يجري مباحثات مع ظريف

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية اليوم الاربعاء، ان الجانبين استعرضا في هذا اللقاء اهم القضايا الثنائية وسبل التعاون بين ايران وبيلاروسيا على الصعيد الدولي، واكدا على خطورة الرؤية الامريكية المخربة والمتمثلة في تغيير الاتفاقات الدولية من خلال ممارسة الضغوط على الدول.

كما استعرض وزير الخارجية الايراني ومساعد وزير الخارجية البيلاروسي اهم القضايا والتطورات الراهنة في المنطقة بما في ذلك دور واهمية الاتفاق النوي في مجال السلام الاقليمي والدولي، اضافة الى الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني.

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