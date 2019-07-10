ايران لا ترغب في المواجهة العسكرية لكنها مستعدة للدفاع عن امنها القومي

وفي لقائه اليوم الاربعاء ممثل الولي الفقيه بمحافظة خراسان الرضوية "اية الله سيد احم علم الهدى"، اكد اللواء باقري على ان القوات المسلحة الايرانية تتمتع بجاهزية مناسبة، و"نحن نواصل الجهود لتعزيز قدراتنا الدفاعية اكثر فأكثر".

وشدد رئيس الاركان الايرانية على ان القوات المسلحة تقف على اهبة الاستعداد والجاهزية للدفاع عن البلاد وحماية الامن الوطني دون التراجع قيد انملة عن قيم وتطلعات الثورة الاسلامية.

انتهى ** ح ع

