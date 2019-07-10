إيران تنفق سنويًا 150 مليون دولار في مجال التعليم للاجئين الأفغان

جاءت تصريحات قدمكاهي خلال لقاء سفراء بعض الدول الأوروبية وممثل المفوضية العلياء لشؤون اللاجئين في طهران اليوم الأربعاء مع محافظ خراسان الرضوية شرقي البلاد.

وأضاف المسؤول الايراني أن مساعدات منظمة الأمم المتحدة والدول المانحة لإيران في شؤون اللاجئين لا تعادل سوى كلفة تعليم الطلاب الأفغان داخل البلاد، بينما تستضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية انطلاقا من مبادئها الإنسانية والإسلامية بما يفوق طاقاتها من هؤلاء اللاجئين.

وتابع أن حصة المساعدات الدولية لإيران من أجل استضافة اللاجئين الأفغان، ضئيلة جدا، مردفا أن طهران تتوقع من المجتمع الدولي والجهات المعنية التعاون معها في لتمهيد الأرضية اللازمة من اجل عودة اللاجئين الافغان إلى وطنهم.

بدوره، أعلن رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في طهران "ايوو سرينس" عن قرار المفوضية لإجراء زيارات متعددة لمناطق إقامة اللاجئين، قائلا نحن سعداء جدا لأننا نستطيع أن نطلع عن كثب على المشاكل التي يوجهها هؤلاء اللاجئين.

وأكد المسؤول الاممي على تضافر الجهود من أجل تخفيف عبئ استضافة اللاجئين على الدول المضيفة.

من جانبه، أشاد السفير السويسري في طهران "ماركوس لايتنر" والذي يرأس الهيئة الدبلماسية الأوروبية في هذا الاجتماع، أشاد باستضافة إيران السخية للاجئين الأفغان على اراضيها.

**ح ح/ ح ع**