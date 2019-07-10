مستشار ماكرون يجري مباحثات مع وزير الخارجية الايراني

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان ظريف وبون استعرضا في لقائهما اخر التطورات بشأن القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين طهران وباريس، بالاضافة الى القضايا الدولية.

وفي وقت سابق من اليوم التقى المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يجري زيارة لطهران حاليا، التقى بأمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني.

واكد المبعوث الفرنسي في هذا اللقاء، انه لم يأت الى إيران من اجل الوساطة، ولا يحمل أي رسالة من امريكا الى طهران.

واشار بون الى ان فرنسا تدرك قدرات ايران على الصمود في مواجهة الضغوط وقد اثبتت ذلك خلال العقود الاربعة الماضية؛ مضيفا انه رغم الاجراءات الامريكية ضد ايران فان قوة ونفوذ الجمهورية الاسلامية خلال العشرين عاما الماضية شهد نموا ملحوظا على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وتابع : ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يسعى للتوصل الى حلول مشتركة من اجل وقف الحرب الاقتصادية الامريكية على ايران ويرى بان هذا الاجراء سيعمل على تخفيف التوتر المتزايد في المنطقة.

واضاف مستشار الرئيس الفرنسي انه ونظرا لدور ايران المؤثر في المنطقة فان باريس تحرص على استمرار الحوار والتعاون مع طهران من أجل احتواء الأزمات الحالية في سوريا واليمن والعراق ولبنان.

انتهى ** ح ع