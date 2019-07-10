١٠ يوليو ٢٠١٩ - ١٩:٢٦
رقم الصحفي: 1864
رمز الخبر 83390609
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مسؤول : ضبط ما يزيد عن 12 طنا من المخدرات خلال اسبوع

مسؤول : ضبط ما يزيد عن 12 طنا من المخدرات خلال اسبوع

طهران/ 10 تموز/يوليو/ارنا-اعلن مسؤول الشؤون الدولية بلجنة مكافحة المخدرات في ايران "ناصر اصلاني" العثور على أكثر من 12 طنا من انواع المخدرات خلال اسبوع واحد (من 29 حزيران/يونيو حتي 5 تموز/يوليو).

واوضح اصلاني في تصريح ادلي به اليوم الاربعاء انه تم العثور علی هذه الكمية خلال 1131 عملية؛ مضيفا ان اجمالي المخدرات التي ضبطت خلال هذا الأسبوع بلغ 12375 كيلوغرام بما يشير الى زيادة بنسبة 13 ٪ مقارنة بالأسبوع السابق.

وكما اعلن المسؤول الامني الايراني عن اعتقال 6506 متهما فيما يتعلق بجرائم المخدرات خلال الأسبوع الماضي.

و وفقا لتصريحات اصلاني بلغت أكبر كمية من المخدرات التي ضبطت خلال هذه الفترة 2724 كيلوغرام في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران) وبما يعادل 22 بالمئة من المخدرات المصادرة في البلاد.

انتهی**2054/ ح ع **

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