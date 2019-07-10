مسؤول : ضبط ما يزيد عن 12 طنا من المخدرات خلال اسبوع

واوضح اصلاني في تصريح ادلي به اليوم الاربعاء انه تم العثور علی هذه الكمية خلال 1131 عملية؛ مضيفا ان اجمالي المخدرات التي ضبطت خلال هذا الأسبوع بلغ 12375 كيلوغرام بما يشير الى زيادة بنسبة 13 ٪ مقارنة بالأسبوع السابق.

وكما اعلن المسؤول الامني الايراني عن اعتقال 6506 متهما فيما يتعلق بجرائم المخدرات خلال الأسبوع الماضي.

و وفقا لتصريحات اصلاني بلغت أكبر كمية من المخدرات التي ضبطت خلال هذه الفترة 2724 كيلوغرام في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران) وبما يعادل 22 بالمئة من المخدرات المصادرة في البلاد.

انتهی**2054/ ح ع **