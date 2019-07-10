طهران ومسقط تؤكدان على تنمية علاقاتهما التجارية والصناعية

واكد الجانبان الايراني والعماني في هذا اللقاء، على تنمية التعاون الثنائي وعقد الاجتماع الثامن عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة.

وينوي الوزير رحماني خلال زيارته الحالية لسلطنة عمان، اجراء مباحثات مع المدير التنفيذي للبنك المركزي في هذا البلد، واللقاء مع رئيس غرفة عمان للتجارة والصناعة بمشاركة رجال الاعمال والتجار العمانيين.

يضاف الى ذلك، زيارة الشركات ورجال الاعمال الايرانيين المقيمين في السلطنة.

و وصل وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني رضا رحماني مساء امس الثلاثاء الى مسقط يرافقه وفد رفيع المستوى لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين وزيارة المراكز التجارية والصناعية في هذا البلد.

انتهى ** ح ع