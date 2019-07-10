الرئيس روحاني : طهران تهدف الى تنفيذ كامل التعهدات من قبل الطرفين

وافاد الموقع الالكتروني الرسمي لدائرة الرئاسة في ايران، ان الرئيس روحاني وفي استقباله مستشار رئيس جمهورية فرنسا للشؤون الدبلوماسية "امانوئل بون"، اذ اعرب عن ترحيبه وتقديره لجهود "ماكرون" والرسالة التي بعث بها اليه، قال : لقد ابقت ايران على طريق الدبلوماسية مفتوحا تماما ونتمنى بان يغتنم الجانبان هذه الفرصة جيدا لنصل الى المستوى المنشود اي تنفيذ كامل الاتفاق النووي.

واضاف، ان هدف الجمهورية الاسلامية الايرانية يكمن في تنفيذ التعهدات المنصوصة ضمن الاتفاق النووي تماما بواسطة طرفي الاتفاق وفيما اذا التزم الجانبان بهذه التعهدات، ستتخذ ايران خطوات جديدة في سياق اكمال تعهداتها ايضا.

يذكر ان المبعوث الفرنسي امانويل بون قدم في هذا اللقاء رسالة خطية من جانب رئيس جمهورية فرنسا امانويل ماكرون الى نظيره الايراني حجة الاسلام حسن روحاني.

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