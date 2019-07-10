روحاني : تطوير العلاقات مع ارمينيا على سلّم السياسات المبدئية الايرانية

وخلال اتصال هاتفي اجراه رئيس وزراء ارمينيا "نيكول باشينيان" معه اليوم، وصف روحاني التوافقات الواسعة التي توصل اليها البلدان خلال زيارة الاخير الى طهران وايضا اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بانها خطوة قيمة في مسار ترسيخ المزيد من العلاقات الثنائية.

وتابع روحاني، يمكن من خلال التسريع في تنفيذ هذه الاتفاقات ان نشهد مزيدا من التقدم على صعيد التعاون المشترك بين طهران ويريفان.

كما اعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للمصادقة على وثيقة التفاهم حول انشاء منطقة تجارية حرة بين ايران والدول الاعضاء في اتحاد اوراسيا للتعاون الاقتصادي، من قبل برلمانات هذه الدول.

وتابع قائلا : لقد تم، بعد مصادقة مجلس الشورى الاسلامي على هذا الاتفاق ايضا، الايعاز الى وزارة الصناعة الايرانية بتنفيذه.

واعرب روحاني عن امله بان يسهم تنفيذ هذه الاهداف في تعزيز الاواصر الاقتصادية والتجارية والتعاون المالي، وبالتالي ايجاد ارضيات مواتية لتنمية العلاقات بين ايران واتحاد اوراسيا.

وفي معرض الاشارة الى دعوة رئيس وزراء ارمينيا لحضور قمة اوراسيا للتعاون في بداية اكتوبر القادم، اعرب روحاني عن امله بان يستطيع المشاركة في هذا الاجتماع.

الى ذلك، اكد رئيس وزراء ارمينيا على حرص بلاده في تنمية العلاقات مع ايران وبما يشمل جميع المجالات.

وقال باشينيان في اتصاله الهاتفي اليوم مع روحاني : ان ارمينيا تتابع بجدية اجراءاتها لتنفيذ الاتفاقات الواسعة المبرمة بين البلدين.

كما اشار رئيس وزراء ارمينيا الى تسلّم بلاده الرئاسة الدورية لاتحاد اوراسيا للتعاون الاقتصادي؛ مبينا ان الاتفاق حول انشاء منطقة تجارية حرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الاعضاء في هذا الاتحاد جرت المصادقة عليها من قبل برلمانات هذه الدول وباتت جاهزة للتنفيذ.

وفي الختام قدم باشينيان دعوة رسمية الى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للمشاركة في قمة رؤساء الدول الاعضاء في اتحاد اوراسيا للتعاون الاقتصادي القادم في يريفان.

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