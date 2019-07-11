١١ يوليو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦
رقم الصحفي: 1868
رمز الخبر 83390910
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بوغدانوف: اجتماع صيغة أستانا سيعقد يومي 1 و2 أغسطس

بوغدانوف: اجتماع صيغة أستانا سيعقد يومي 1 و2 أغسطس

طهران / 11 تموز / يوليو /ارنا- أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الأربعاء أن اجتماع صيغة أستانا للمحادثات حول سوريا سيعقد يومي 1 و2 آب/أغسطس المقبل في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وقال بوغدانوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك":موعد الاجتماع محدد ومتفق عليه مع كل الأطراف المعنية التي قد تشارك في هذه الجلسة وهو الأول والثاني من آب/ أغسطس المقبل في نور سلطان".

وعن اللجنة الدستورية السورية، أوضح بوغدانوف:"هناك أفكار محددة وملموسة تفتح المجال لنتفق بالشكل النهائي على تشكيل اللجنة الدستورية والثلث الأخير منها"، متابعا "نطالب بممثلين للمجتمع المدني هناك اقتراحات محددة حول أسماء للمرشحين وحول أسلوب اتخاذ القرار، ونحن أجرينا مشاورات مع السيد [المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا بيدرسون هنا في موسكو، وبعدها توجه إلى دمشق ليلتقي مع وليد المعلم".

وقال بوغدانوف: "نتأمل خيرا، والوفد الروسي يتجول بين طهران وأنقرة ودمشق لنكمل التشاور حول الموضوعات المهمة".

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