اللواء سليماني: زعزعة الامن من طبيعة الادارة الاميركية

وكتب اللواء سليماني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: انكم لا يمكنكم العثور حتى على حالة واحدة تكون فيها اميركا، رغم قدراتها، قد دخلت منطقة ما ووفرت الامن فيها.
انتهى ** 2342
طهران / 11 تموز / يوليو /ارنا- اعتبر قائد قوات "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية اللواء قاسم سليماني، زعزعة الامن من طبيعة الادارة الاميركية.
وكتب اللواء سليماني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: انكم لا يمكنكم العثور حتى على حالة واحدة تكون فيها اميركا، رغم قدراتها، قد دخلت منطقة ما ووفرت الامن فيها.
انتهى ** 2342
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