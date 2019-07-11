اللواء سليماني: زعزعة الامن من طبيعة الادارة الاميركية

وكتب اللواء سليماني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: انكم لا يمكنكم العثور حتى على حالة واحدة تكون فيها اميركا، رغم قدراتها، قد دخلت منطقة ما ووفرت الامن فيها.

انتهى ** 2342