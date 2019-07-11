١١ يوليو ٢٠١٩ - ٠٦:١٧
رقم الصحفي: 1868
رمز الخبر 83390912
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اللواء سليماني: زعزعة الامن من طبيعة الادارة الاميركية

اللواء سليماني: زعزعة الامن من طبيعة الادارة الاميركية

طهران / 11 تموز / يوليو /ارنا- اعتبر قائد قوات "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية اللواء قاسم سليماني، زعزعة الامن من طبيعة الادارة الاميركية.

وكتب اللواء سليماني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: انكم لا يمكنكم العثور حتى على حالة واحدة تكون فيها اميركا، رغم قدراتها، قد دخلت منطقة ما ووفرت الامن فيها.

انتهى ** 2342

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