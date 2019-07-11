غريب آبادي: اجتماع مجلس الحكام لم يحقق اي نتيجة لاميركا

وفي تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" اشار غريب آبادي الى اجتماع مجلس الحكام قائلا، ان اميركا كانت تسعى من اجل ان تقدم دول اخرى طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الحكام الا ان مسعاها هذا هذا لم يلق استجابة من اي دولة.

واضاف، انه في هذا الاجتماع ما عدا اميركا وحلفائها الثلاثة اي الكيان الصهيوني والامارات العربية المتحدة والسعودية تحدث سائر اعضاء مجلس الحكام والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن دعم التعددية والاتفاق النووي وضرورة الحفاظ عليه كاحد المؤشرات المهمة للتعددية.

وقال، ان هذه الدول كانت متفقة في الراي في انتقاد خروج اميركا الاحادي وغير القانوني من الاتفاق النووي وصرحوا بان مجلس الحكام لا يعد مكانا مناسبا لطرح قضايا متعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي لانها لا تاتي في اطار قضايا الضمان النووي ويتوجب طرحها ودراستها في اطار الياتها المحددة اي اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

واوضح غريب ابادي بان اجتماع مجلس الحكام شهد عزلة اميركا بحيث لم يعد باي نتيجة لها حيث كانت في هذه المرحلة تسعى لاستخدام مجلس الحكام اداة سياسية للمضي باهدافها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد بان الاجتماع لم يخرج باي نتيجة في حين كانت اجتماعات مجلس الحكام حول دراسة تقارير التحقق من الصدقية لتنفيذ الاتفاق النووي مترافقة عادة مع حصيلة للتصريحات المطروحة يقدمها رئيس مجلس الحكام الا ان هذا الاجتماع افتقد حتى لهذه الحصيلة.

انتهى ** 2342