لجنة برلمانية ايرانية تدرس اوضاع الشيخ الزكزاكي

وفي تصريح ادلى به للصحفيين يوم امس الاربعاء على هامش اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية قال ذوالنوري، ان الاوضاع الصحية للشيخ الزكزاكي متدهورة بسبب الرصاص الذي اصيب به في الماضي.

واوضح بان التقدم بالعمر والمشاكل الصحية التي يعاني منها ونسبة الرصاص غير الطبيعية في دمه، الى جانب عدم الرعاية الطبية الكافية من جانب السلطات، امور ادت الى تدهور وضعه الصحي.

وصرح بان المجلس بصفته ممثلا للشعب يدعو وزارة الخارجية لاتخاذ اجراءات جادة ولازمة في اطار هذا العمل الانساني وحل مشكلة الشيخ الزكزاكي.

وقال ذوالنوري بانه تم خلال الاجتماع اتخاذ قرارات حول قضية الشيخ الزكزاكي، آملا بان تعطي ثمارها.

انتهى ** 2342