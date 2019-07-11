١١ يوليو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤
رقم الصحفي: 1868
رمز الخبر 83390923
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اتفاق مع تركيا لانشاء مجمع سياحي کبیر في جزيرة كيش الايرانية بـ 100 مليون دولار

اتفاق مع تركيا لانشاء مجمع سياحي کبیر في جزيرة كيش الايرانية بـ 100 مليون دولار

كيش / 11 تموز / يوليو /ارنا- وقع المدير التنفيذي لمنطقة كيش الحرة غلام حسين مظفري ومدراء شركة سياحية تركية على اتفاق لانشاء مجمع سياحي كبير في جزيرة كيش جنوب ايران باستثمارات قدرها 100 مليون دولار من الجانب التركي.

ويتضمن هذا المجمع السياحي الذي من المقرر ان يتم البدء باعماله التنفيذية قريبا، على مساحة 10 هكتارات؛ 1000 غرفة ويحتوي على احدث الامكانيات لاستقبال السياح ومنها صالات للاحتفالات او الاجتماعات الرسمية والملتقيات والمطاعم واماكن السباحة وساحات وملاعب رياضية واماكن للتسلية والترفيه للاسر.

وفي تصريح ادلى به على هامش التوقيع على الاتفاق قال مظفري، ان خبرات تركيا الناجحة في مجال الساحة الى جانب امكانيات جزيرة كيش الجيدة تشكلان عاملا للتعامل المفيد والمربح للطرفين.

واوضح بان انشاء هذا المجمع سيساعد في زيادة استقطاب السياح الاجانب فضلا عن المحليين ، لافتا الى رغبة دول مثل العراق وقطر وعمان للاستثمار وتنمية التبادل التجاري مع جزيرة كيش.

انتهى ** 2342

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