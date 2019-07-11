اتفاق مع تركيا لانشاء مجمع سياحي کبیر في جزيرة كيش الايرانية بـ 100 مليون دولار

ويتضمن هذا المجمع السياحي الذي من المقرر ان يتم البدء باعماله التنفيذية قريبا، على مساحة 10 هكتارات؛ 1000 غرفة ويحتوي على احدث الامكانيات لاستقبال السياح ومنها صالات للاحتفالات او الاجتماعات الرسمية والملتقيات والمطاعم واماكن السباحة وساحات وملاعب رياضية واماكن للتسلية والترفيه للاسر.

وفي تصريح ادلى به على هامش التوقيع على الاتفاق قال مظفري، ان خبرات تركيا الناجحة في مجال الساحة الى جانب امكانيات جزيرة كيش الجيدة تشكلان عاملا للتعامل المفيد والمربح للطرفين.

واوضح بان انشاء هذا المجمع سيساعد في زيادة استقطاب السياح الاجانب فضلا عن المحليين ، لافتا الى رغبة دول مثل العراق وقطر وعمان للاستثمار وتنمية التبادل التجاري مع جزيرة كيش.

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