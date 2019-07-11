وزير الصناعة العراقي يتفقد وحدات صناعية في اصفهان

وشملت زيارة الوزير العراقي التفقدية بعض الوحدات الانتاجية والصناعية في اصفهان منها "زرين خودرو" و"هفت تير" و"سبهر بوليمر اصفهان" و"صا ايران" حيث تعرف عن كثب على منتوجاتها والتكنولوجيا التي تستخدمها.

وتهدف زيارة وزير الصناعة العراقي الى اصفهان للتعرف على المصانع الكبيرة والبارزة من اجل تطوير التعاون الثنائي وزيادة حجم الصادرات والواردات بين البلدين وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة.

وكان الجبوري قد وصل الى اصفهان مساء الثلاثاء وشارك في ندوة لدراسة الفرص الاستثمارية والتجارية بين ايران والعراق وتبادل وجهات النظر مع عدد من الناشطين الاقتصاديين في محافظة اصفهان (وسط ايران).

واوضح بان وزارة الصناعة والمعادن العراقية جاهزة للتعريف بـ 190 مشروعا في مجال الاستثمارات للناشطين الاقتصاديين والمستثمرين الايرانيين .

واكد اهمية مشاركة الشركات العراقية والايرانية خاصة من اصفهان في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، معتبرا انشاء وحدات انتاجية في مدينتي كربلاء والنجف من قبل الناشطين الاقتصاديين في اصفهان خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية.

ونوه الى الامكانيات الكبيرة لصناعات اصفهان خاصة في مجالات الصلب والبلاستيك داعيا شركاتها للاسراع في المشاركة في تنفيذ المشاريع الصناعية العراقية.

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