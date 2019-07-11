١١ يوليو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥
رقم الصحفي: 1868
رمز الخبر 83390942
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وفد دبلوماسي اجنبي تفقد مركزا لتعليم الرعایا الاجانب في مشهد

وفد دبلوماسي اجنبي تفقد مركزا لتعليم الرعایا الاجانب في مشهد

مشهد / 11 تموز / يوليو / ارنا- تفقد وفد من العبثات الدبلوماسية الاجنبية في ايران يوم امس الاربعاء مركزا لتعليم الرعايا الاجانب في مؤسسة التدريب الفني والمهني للسيدات في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية الواقعة شمال شرق ايران.

وضم الوفد 17 سفيرا للدول الاعضاء في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الامم المتحدة مع مسؤول مكتب المفوضية في طهران ايفو فريسن.

وکان ضمن الوفد سفراء سویسرا وبلجيكا وبولندا والسكرتير الاول والثاني لدول تركيا واستراليا وبريطانيا والتشيك وكوريا الجنوبية وبعض مسؤولي المنظمات الدولية فضلا عن مسؤولة مكتب المفوضية العليا لشزون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في مشهد السيدة ايريس بلوم.

وتعرف الوفد عن كثب على انشطة مؤسسة "نجمة" التي تقيم دورات للتدريب الفني والمهني للسيدات من الرعايا الاجانب.

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