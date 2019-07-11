العراق: الاتفاق النووي انجاز للدبلوماسية متعددة الاطراف

وافادت الخارجية العراقية ان ممثل العراق الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بكر فتاح حسين ، شارك في الاجتماع الاستثنائي بشأن الاتفاق النووي الايراني، الذي عُقد في مقر الوكالة الدولية في فيينا أمس الاربعاء وأكد على أهمية استمرار الاتفاق النووي كونه يمثل انجازا للدبلوماسية متعددة الاطراف.

وأضاف ممثل العراق ان التخلي عن الاتفاق يمكن ان يكون كارثياً على الجوار بأكمله، مُجدداً دعوة حكومة العراق بالعودة الى طاولة المفاوضات وابقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً لتجاوز الازمة الحالية.

وفي محاولة فاشلة من الولايات المتحدة الاميركية لدفع الدول الاوروبية للخروج من الاتفاق النووي مع ايران. عقد مساء امس اجتماع استثنائي لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث لم تدخر فيه الولايات المتحدة اي جهد لاتهام ايران امام لوكالة.

سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي اكد إن بلاده تنوي الحفاظ على الاتفاق النووي إذا أوفت كل الأطراف بالتزاماتها بموجبه. مشيرا الى ان اميركا تستخدم سياسة قصوى للضغط على ايران ولايمكن التفاوض معها في وقت تواصل ضغوطها ضد إيران.

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اعتبر انعقاد اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بانه امر يبعث على السخرية. مؤكدا انه ليس لاميركا اي مكانة لابداء وجهة النظر او طرح قضايا متعلقة بالاتفاق وخصوصا بعد خروجها منه. واشار ظريف الى ان ايران التزمت بتنفيذ الاتفاق وفقا لخمسة عشر تقريرا اصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وان نشاطات ايران قانونية وفق المادة ستة وثلاثون من الاتفاق.

كما جدد ظريف موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حول الاتفاق النووي والمفاوضات مؤكدا بانه لازال صريحا وشفافا.

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