تطوير العلاقات بين مدينة أرومية و"حكاري" التركية يحسن أمن الحدود بين إيران وتركيا

وأضاف "علي رضا ملا محمدي زاده" خلال لقائه محافظ حكاري مساء الأربعاء، إن التعاون على الحدود بين البلدين وأمن المناطق الحدودية لاذربايجان الغربية وحكاري قد زاد في السنوات الأخيرة، واليوم تنعم هذه المناطق بهدوء كبير.

وأعرب المسؤول الإيراني عن ارتياحه للقاء حاكم مدينة حكاري التركية، مضيفا أن هذه الزيارات تقوي الصداقات وتزيد من الأمن.

وقال: لقد اتخذت تدابير واسعة النطاق من قبل محافظة أذربايجان الغربية و لاسيما مدينة أرومية لتعزيز المستوى الأمني للحدود الإيرانية التركية، والتي كان لها نتائج ممتازة في السيطرة على قضايا الحدود.

وأشار حاكم أرومية إلى تطور المناطق الحدودية في ضوء التقدم المتزايد للبلدين وقال: علينا جميعا العمل في هذا الاتجاه ويجب أن نتشارك في هذا الأمر المهم.

وأضاف ملا محمدي زاده، أن هناك العديد من مناطق الجذب السياحي في أروميه التي يمكن أن يزورها السياح الأتراك .

من جهته ، أعرب حاكم حكاري التركية عن ارتياحه لزيارة الوفد التركي لمدينة أرومية، وقال إن الحدود الطويلة بين البلدين إيران وتركيا كانت مستقرة للغاية في هذه المنطقة، وقد تحقق ذلك بجهود الطرفين.

وأضاف "إدريس أكبيك": ان تعزيز العلاقات بين البلدين المجاورين مهم للغاية، حيث تتمتع المناطق الحدودية بنصيب أكبر في هذا الصدد.

ويزور حاكم مدينة أرومية مدينة حكاري التركية على رأس وفد، ويتضمن برنامج الوفد الإيراني زيارة سوق حكاري والتراث الثقافي لهذه المدينة .

وتتجاور إيران وتركيا بـ566 كيلومتراً من الحدود المشتركة ، حيث تشترك محافظة أذربايجان الغربية مع تركيا بمحافظات آغري وإغدير ووان وحكاري.

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