١١ يوليو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠
رقم الصحفي: 1055
رمز الخبر 83391268
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تفكيك خلية إرهابية في منطقة " جوانرود" غرب البلاد

تفكيك خلية إرهابية في منطقة " جوانرود" غرب البلاد

طهران/ 11 تموز/ يوليو/ ارنا - أعلن مقر النجف الاشرف التابع للحرس الثوري عن تفكيك خلية ارهابية في منطقة "جوانرود" بمحافظة كرمانشاه غربي ايران.

واوضحت ادارة العلاقات العامة بالمقر في بيان اليوم الخميس، بأن تم احباط محاولة مجموعة ارهابية مرتبطة بالاستكبار العالمي، التسلل الى البلاد عبر الحدود الغربية، بغية تنفيذ اعمال ارهابية تخريبية.

واضاف أن عناصر مقر النجف الاشرف وبعد اجراءات استخباراتية دقيقة وعملياتية، أعدت كمينا للمجموعة الارهابية واشتبكت معها ما أدى لتفكيكها.

واشار البيان الى كشف وضبط كميات ملحوظة من السلاح والذخائر وأجهزة الاتصال بحوزة الخلية الارهابية.

واكد المقر استشهاد أحد عناصره المدعو " محمد خان سليماني نسب" اثناء العملية.

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